1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yüz yüze'de öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıpları tespit edilsin

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu:- "(Kovid-19) Yarın olabilecek yeni varyantlara göre de yönetim planımızı bütün dünyanın açıkladığı gibi açıklamak durumundayız. Çocuklarımız okula geldiği zaman psikososyal ve akademik kayıplarını tespit etmemiz gerekiyor"- "İsteğe bağlı telafi olmaz, telafi bütünsel olmak mecburiyetindedir. Özellikle düşük ekonomik gelirli ailelerin çocukları için de ayrıştırılmış eğitim yapmak mecburiyetindeyiz"- "Okullarımızda eğitim çalışanlarının aşısını yaptırmasını veya kendisinin karşılayacağı şekilde haftada en az 2 gün PCR testinin sonucunu okul yönetimine bildirmesini şart haline getirmemiz gerekir"
12 Ağustos 2021 11:13
+Aa- Yazdır
Yüz yüze'de öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıpları tespit edilsin

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasının ardından öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıplarının tespit edilmesi önerisinde bulundu.

Pehlivanoğlu, yüz yüz eğitime ilişkin, AA muhabirine, eğitimden uzak kalmanın özellikle erken yaş grubunda bilgilerin çok hızlı kaybedilmesine yol açması nedeniyle ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınacağını belirtti.

Özellikle ekonomik seviyesi yüksek olan aileler ile orta ve düşük gelirli ailelerin çocukları arasındaki uçurumun ciddi oranda arttığını ifade eden Pehlivanoğlu, artışın sadece uzaktan eğitimle alakalı olmadığını vurguladı.

Pehlivanoğlu, 15 yaşın altındakilere uzaktan eğitimin uygulanamayacağını dile getirerek, "Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yok. Aslında daha önce de böyle bir lüksümüz yoktu. Çünkü yerelden bir kararla bütün Türkiye'deki okulları kapatmak ve açmak doğru bir yönetişim sistemi değildi." diye konuştu.

Telafi eğitiminin de göz önünde bulundurulacağı bir programın süratle oluşturulması ve bu kapsamda yönetim modelinin ortaya konulması gerektiğini söyleyen Pehlivanoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın olabilecek yeni varyantlara göre de yönetim planımızı bütün dünyanın açıkladığı gibi açıklamak durumundayız. Çocuklarımız okula geldiği zaman psikososyal ve akademik kayıplarını tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü isteğe bağlı telafi olmaz, telafi bütünsel olmak mecburiyetindedir. Özellikle düşük ekonomik gelirli ailelerin çocukları için de ayrıştırılmış eğitim yapmak mecburiyetindeyiz."

- "Veliye güvenli okulu hissettirelim"

Pehlivanoğlu, Türkiye'de Kovid-19 ile ilgili asılsız iddiaların ortaya atıldığına değinerek, "Lütfen artık kamuoyunda 'Okullar açılmayacak' diye bir cümleyi bile sarf etmeyelim. Veliye güvenli okulu hissettirelim. Evladı okula giderse yaşamsal bir sorun yaşamayacağıyla ilgili gerekli bilgileri verelim." ifadesini kullandı.

Okullarda Kovid-19 ile ilgili bazı tedbirlerin alınması gerektiğini aktaran Pehlivanoğlu, "İleri kronik hastalığı olan öğretmen ve öğrencileri bir süre daha okuldan uzak tutup onlara evde eğitim vermemiz gerekiyor. İkincisi, eğitim çalışanlarının yüzde 60'ı, bunların arasındaki 40 yaş üstündekilerin ise yüzde 80'i iki doz aşı yapmış vaziyette. 15 yaş altını aşılayamayacağımız için hiçbir öğretmenin ve eğitim çalışanının, evlatlarımızı riske atma lüksü olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Pehlivanoğlu, anayasada yer alan hak ve hürriyetler arasında devletin temel sorumluluğunun halk sağlığını korumak ilkesinin bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Okullarımızda eğitim çalışanlarının aşısını yaptırmasını veya kendisinin karşılayacağı şekilde haftada en az 2 gün PCR testinin sonucunu okul yönetimine bildirmesini şart haline getirmemiz gerekir. Çünkü evlatlarımızı korumak, velilerimizi de güven içinde çocuklarını okula yollayacak bir seviyeye getirmek mecburiyetindeyiz. Bununla ilgili vakit geçmeden gerekli düzenlemeleri ve açıklamaları yapmamız gerekir ki aşı yaptırmayanlar süratle aşılarını tamamlasınlar."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Pandemide gelen başarı: YKS'de Türkiye 31'incisi oldu
12 Ağustos 2021 10:03		 YKS'ye giren öğrenciler dikkat! 10 soruda ek yerleştirme
12 Ağustos 2021 07:52
5 soruda 2021-YKS'de baraj puanının düşürülmesi
11 Ağustos 2021 11:03		 Erdoğan açıkladı... YKS baraj puanı düşürüldü
10 Ağustos 2021 17:02
KPSS A'da, oturumlar tamamlandı, soruları değerlendiriyoruz
08 Ağustos 2021 17:20		 10 maddede tercihte tam isabet
07 Ağustos 2021 09:10
YKS tercihleri yarın başlıyor
04 Ağustos 2021 11:21		 Anadolu imam hatip liseleri YKS'de 7 bölgedeki kitlesel başarılarıyla öne çıktı
04 Ağustos 2021 11:20
2021 YKS tercih süresi uzatıldı
03 Ağustos 2021 21:06		 YKS'de barajı geçen öğrenciler avantajlı
03 Ağustos 2021 11:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:52 - Formasyon kaldırıldı, yerine konan program ise 1 yıldır açılmıyor11:52 - Hükümetin teklifi ne olacak?11:47 - Enerji Bakanlığı açıkladı: Bazı bölgelere elektrik verilemiyor11:40 - Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı11:39 - Konut fiyatları temmuzda en çok Yalova ve Muğla'da arttı11:36 - Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
11:35 - Adana'da sulama kanalında ceset bulundu11:27 - Haciz için gelen avukatı öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi11:17 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yangınlarla mücadeleye 4 koldan destek11:14 - 50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!11:13 - Yüz yüze'de öğrencilerin psikososyal ve akademik kayıpları tespit edilsin11:11 - Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
11:02 - Bakan Yanık: 6 ayda 12,5 milyar lira sosyal yardım ulaştırdık11:01 - TSK'dan selin vurduğu bölgelere yardım eli10:55 - 'Klima hastalığını Kovid-19 ile karıştırmayın' uyarısı10:53 - Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı10:51 - Altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 - Online İşlemler'de kayıtlı kartlar 3 milyona ulaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
Öğretmenevi odaları internetten satılacak
Toplu sözleşmede bugün teklif günü
Memur, internette yorum yazdı, 1 yıl hapis aldı. AYM, mahkemeyi eleştirdi
Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
Ankara'da, Suriyelilerin dükkanlarına saldırıldı. Valilik açıklama yaptı.
Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Kiralık evler azaldı, fiyatlar arttı
Eda Nur'u intihara sürükleyen çirkin tuzak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ingiliz aksanı 3
whois 1
mühendis ali arkadaşın hakkını vererek yapacağı meslekler 4
tez konusu araştırmak 1
kaşımak 1
elektrik faturalarının zamlanması 3
tek cepli gömlek 3
utanmak 1
Yusufçuklar 3
sessizce çekilmek 1
SON İLANLAR
DOKAP 6 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam