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Haciz için gelen avukatı öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianameden:- "(Sanığın) Ortada herhangi bir tartışma veya gerginlik ortamı olmadığı halde aniden üzerindeki silahı çıkararak 2 el ateş etmek suretiyle maktulü yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürdüğü, dinlenen tanık beyanları ve şüphelinin savunması doğrultusunda da şüpheli hakkında herhangi bir tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır"
12 Ağustos 2021 11:27
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Haciz için gelen avukatı öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz için evine gelen avukatı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Mart 2021'de avukat Ersin Arslan'ın (27) haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin tutuklanan sanık Y.Y. (52) hakkında hazırlanan iddianame, Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, maktul avukat Arslan'ın vücudunda 2 mermi giriş yarasının tespit edildiği, ölümünün ateşli silah nedeniyle kosta kemik kırıkları ve iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Sanık Y.Y, iddianamede yer alan ifadesinde, 2013'te eşinin adına kurduğu vinç şirketini işlettiği sırada kuzeni İ.A'ya 13 bin 500 liralık hatır çeki verdiğini, bu olaydan kısa süre sonra iflas ettiğini ve Şubat 2021'de bu çek nedeniyle aniden evine haciz memurlarının geldiğini belirtti.

Faiziyle 17 bin 800 liraya ulaşan borcu anlaşarak 14 bin liraya düşürdüğünü, o gün avukatlara 4 bin lira nakit verdiğini, kalan kısmı için 2 bin 500 liralık 4 senet düzenlediğini anlatan Y.Y, hacze gelen avukatların "Parayı İ.A'dan alırsak, senin paranı iade ederiz." diyerek evinden ayrıldığını aktardı.

Y.Y, şubat sonunda, senetlerden ilkinin vadesine 5 gün kala söz konusu avukatı arayarak ödeme yapamayacağını söylediğini, bu görüşmede kuzeni hakkında herhangi bir icra takibine başlanmadığını öğrendiğini belirterek, senedin vadesi geçtikten sonra avukatlık bürosunun kendisine psikolojik baskı yapmaya başladığını iddia etti.

- "Yaptığımdan çok pişmanım"

Olay günü işteyken saat 10.00-11.00 sıralarında arayan eşinin, haciz memurlarının geldiğini söyleyerek kendisini çağırdığını ifade eden Y.Y, bunun üzerine hızlıca evine gittiğini ve haciz için gelen avukatlardan Ersin Arslan'ı ikna etmeye çalıştığını bildirdi.

Y.Y, daha sonra avukatla aralarında geçen diyalog ve olay anına ilişkin şu iddialarda bulundu:

"Konuştuğum avukata, 'Eşim, dostum, sevenim, sevmeyenim var. Beni rezil etmekten ne zevk alıyorsun.' dedim. Avukat da bana, 'Faktoring avukatları olarak böyle yapmazsak paraları alamayız, rezil edeceğiz ki paraları alabileceğiz.' dedi. Bunun üzerine, 'Rızkıma tecavüz ediyorsun.' dedim. O da 'Senin onurun, kişiliğin beni bağlamaz.' dedi. Bunun üstüne kendimi kaybettim. Belimde olan yaklaşık 15 yıldır yanımda taşıdığım silahla kimseyi vurmak kastım olmaksızın tahminen 2 el ateş ettim. Herhangi birini öldürme kastım olsaydı, yanındaki diğer avukatları da vururdum. Benimle konuşan avukatın yaralandığını gördüm, daha sonra polisi aradım. Eve polisler geldi, silahı teslim ettim. Gururumu inciten kelimeler kullandı. Çok perişan oldum, yaptığımdan çok pişmanım."

Olay anında evde bulunan stajyer avukat H.Y. de "Olay esnasında avukat Arslan'ın Y.Y'ye karşı herhangi bir tehdidi, hakareti olmadı. Sürekli 'ağabey' diye hitap ediyordu ancak muhafaza yapacağını söylüyordu. Benim hiçbir diyaloğum olmadı. İcra memurunun da pek diyaloğu olmadı. Olay esnasında odada ben, Ersin Arslan, icra memuru ve Y.Y. vardı." ifadelerini kullandı.

- Tanık icra memuru: "Hem avukat Arslan hem de stajyer avukatın Y.Y'ye hakareti olmadı"

İddianamede, olay esnasında icra memuru olarak görev yapan tanık S.B'nin, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri yer aldı:

"Y.Y, 'Hiç param yok, ödeyecek gücüm de yok.' dedi. Bunun üzerine avukat, 'Haczedilen malları kaldıracağım.' dedi. Bunun üzerine Y.Y. bana, 'Sen biraz dışarı çık, ben avukatla birebir görüşmek istiyorum.' dedi. 'Buradan bu şekilde çıkmam uygun olmaz.' dedim. Akabinde Ersin Arslan, 'Memur neden çıkacak, bana bir şey yapacaksan yap.' dedi. Sonra Y.Y, 'Yapacağım zaten.' diyerek belindeki silahı çıkarıp avukata 2 el ateş etti. Bunun üzerine şoka girdim. Daha sonra polisi aradı, kendisini ihbar ederek 'Gelin beni alın.' dedi. Olayın başından sonuna kadar hem ölen avukat Arslan hem de stajyer avukat H.Y'nin Y.Y'ye yönelik, 'Şerefsiz, adam olsaydın borcunu öderdin.' veya bunun gibi başka hakaretleri olmadı. Bu konudan eminim. Avukat Arslan'ın, 'Factoring avukatları olarak böyle yapmazsak paraları alamayız, rezil edeceğiz ki paraları alabilelim.' gibi bir cevabı olmadı. Ayrıca Y.Y'ye, 'Senin onurun, kişiliğin beni bağlamaz.' gibi bir şey de söylemedi. Olaya birebir şahit oldum. Y.Y, maktul avukat Arslan'ı hedef alarak 2 el ateş etti."

İddianamenin sonuç bölümünde, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yapılan soruşturmada toplanan delil ve tüm dosya kapsamına göre, suç tarihinde maktul avukatın yapılan icra takibine istinaden icra memuru ile birlikte haciz için şüphelinin evine gittiği, buraya gelen şüphelinin olay mahallinde bulunan tanık beyanları ve şüphelinin kendi savunmasından da anlaşılacağı üzere, ortada herhangi bir tartışma veya gerginlik ortamı olmadığı halde aniden üzerindeki silahı çıkararak 2 el ateş etmek suretiyle maktulü yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürdüğü, dinlenen tanık beyanları ve şüphelinin savunması doğrultusunda da şüpheli hakkında herhangi bir tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği, tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır."

Y.Y. hakkında iddianamede "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

- Olay

Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta ikamet eden Y.Y, haciz işlemleri için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan'ı tartışma sırasında tabancayla öldürmüştü.
Anadolu Ajansı
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