Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
|12 Ağustos 2021 11:35
|+Aa- Yazdır
Solaklı Hürriyet Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınarak ceset üzerinde inceleme yapıldı.
Polis, sulama kanalından çıkartılan çıplak cesedin kimliğinin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı
12 Ağustos 2021 11:40
|Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
12 Ağustos 2021 11:36
|Haciz için gelen avukatı öldürmüştü, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
12 Ağustos 2021 11:27
|Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
12 Ağustos 2021 11:11
|Antalya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
12 Ağustos 2021 10:53
|Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 5'e çıktı
12 Ağustos 2021 09:57
|Eda Nur'u intihara sürükleyen çirkin tuzak
12 Ağustos 2021 08:30
|Kemer takmayana ağır yaptırımlar getirilsin
12 Ağustos 2021 08:15
|Fındık bahçesinde başına 'yorgun mermi' isabet etti
12 Ağustos 2021 08:01
|Ormana götürdüğü kız arkadaşını öldürdü
12 Ağustos 2021 07:18