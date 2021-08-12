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Konut fiyatları temmuzda en çok Yalova ve Muğla'da arttı

Hepsiemlak verilerine göre, temmuzda önceki aya göre konut fiyatlarının en çok arttığı il yüzde 8,2 ile Yalova olurken, onu yüzde 7,9 ile Muğla, yüzde 7,3 ile Sakarya takip etti- Söz konusu dönemde en yüksek fiyat artışı yaşanan ilçeler arasında başı Gaziosmanpaşa çekerken, onu Yalova Merkez ve İzmir Foça izledi
12 Ağustos 2021 11:39
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Konut fiyatları temmuzda en çok Yalova ve Muğla'da arttı

Online emlak platformu Hepsiemlak'ın verilerine göre, temmuzda önceki aya göre konut fiyatları en çok yüzde 8,2 ile Yalova'da artarken, onu yüzde 7,9 ile Muğla izledi.

Hepsiemlak'tan yapılan açıklamada, platformun ülke genelindeki verilerinden oluşturduğu Temmuz 2021 Emlak Endeksi'nin sonuçları paylaşıldı.

Buna göre, temmuzda önceki aya göre satılık konut fiyatları en çok yüzde 8,2 ile Yalova'da artarken, onu yüzde 7,9 ile Muğla izledi. Söz konusu iki ili, yüzde 7,3 ile Sakarya, yüzde 5 ile Düzce, yüzde 4,9 ile Adana, yüzde 4,5 ile Bursa, yüzde 4,1 ile Konya, yüzde 3,9 ile Denizli, yüzde 3,6 ile Karaman, yüzde 3,5 ile Gaziantep takip etti.

En yüksek fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilden 3'ü Marmara Bölgesi'nde yer aldı.

En büyük 5 ilde yatırımcısına en çok Bursa kazandırırken, onu yüzde 2,9 ile İstanbul, yüzde 2,8 ile Ankara, yüzde 2,4 ile Antalya, yüzde 0,7 ile İzmir izledi.

- Türkiye'nin yükselişe geçen ilçeleri

İlçeler bazında inceleme yapıldığında söz konusu dönemde fiyat artışında başı yüzde 27,3 ile Gaziosmanpaşa çekti.

Fiyat artışı Yalova Merkez'de yüzde 0,1, İzmir Foça'da yüzde 10, Esenler'de yüzde 9,2, Bağcılar'da yüzde 9,1, Antalya Döşemealtı'nda yüzde 8,8 Beyoğlu'nda yüzde 8,7 Başakşehir'de yüzde 8,1, Konya Selçuklu ve İzmir Çiğli'de yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Ankara'da temmuzda en satılık konut fiyat artışında zirvede yüzde 5,1 ile Polatlı yer alırken, onu yüzde 3,9 ile Çankaya, yüzde 3,8 ile Keçiören, yüzde 3,3 ile Altındağ, yüzde 3 ile Etimesgut izledi.

İzmir'de ise Foça ve Çiğli'yi yüzde 6,4 ile Kemalpaşa, yüzde 3,6 ile Menderes, yüzde 3,4 ile Balçova takip etti. Antalya'da Döşemealtı dışında en çok fiyat artışı sırasıyla Konyaaltı, Kepez, Alanya ve Manavgat'ta yaşandı.

Bursa'da ise şampiyon yüzde 5,9 artışla Nilüfer olurken, onu Mudanya, Yıldırım ve Osmangazi izledi.

- "Marmara Bölgesi'ne talep artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, temmuz verilerinin Marmara Bölgesi'ne talep artışı olduğunu gösterdiğini belirterek, en yüksek artış yaşanan ilk 10 il sıralamasında Bursa, Sakarya ve Yalova'nın yükselişe geçen iller arasında yer aldığını bildirdi.

Bursa'da sanayinin sürekli gelişmesi ve büyük fabrikaların olmasının talebi etkileyen en önemli faktörler arasında yer aldığını kaydeden Tandoğan, Nilüfer ilçesinde Kayapa, Balkan ve Dumlupınar gibi mahallelerin yeni imara açıldığını ve sıfır konutlara ilgi olduğunu, Mudanya ve Gemlik'in deniz kenarında olması nedeniyle tercih edildiğini anlattı.

Tandoğan, Sakarya'da geçen yıl gerçekleştirilen faiz indiriminden sonra sıfır konut inşaatlarının başladığını anımsatarak, konutların yakın zamanda tamamlanmasının fiyatları artırdığını, Sapanca ve Serdivan'a yabancıların yoğun ilgisinin bulunduğunu, Karasu'ya ilginin salgın döneminde arttığını bildirdi.

Yalova'da konut piyasasının her yıl yaz döneminde hareketlendiğini aktaran Tandoğan, büyük şehirlerde yaşayıp uygun fiyata yazlık arayanların son dönemde Yalova'yı özellikle tercih ettiğini kaydetti.

Tandoğan, "İstanbul'a baktığımızda ise Gaziosmanpaşa'da son bir ayda çok yüksek bir artış göze çarpıyor. Bölgedeki markalı konut projeleri artık gelen kiralık talebini karşılayamayacak duruma geldi. Yeni proje inşaatlarının hareketlenmesiyle arz-talep dengesi oluştuğunda fiyat artışları da normal seviyelerine gelecektir." açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
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