Enerji Bakanlığı açıkladı: Bazı bölgelere elektrik verilemiyor
|12 Ağustos 2021 11:47
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, bölgede afet kaynaklı olarak can güvenliği nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği belirtildi.
Açıklamada, bugün saat 08.00 itibarıyla Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'ta kesintiden etkilenen toplam trafo sayısının 895, abone sayısının da 29 bin 674 olduğu kaydedilerek, bunlardan 101 trafo ve 9 bin 261 aboneye enerji ulaştırılamadığı aktarıldı.
İlgili dağıtım şirketleri ve diğer bölgelerden gelen saha destek ekiplerinin selden etkilenen bölgelere yeniden elektrik verilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Sel bölgelerindeki gelişmeler hem AFAD'da kurulan Acil Durum Merkezi'nden hem de afet bölgesinde bulunan Bakanlığımıza bağlı ekipler tarafından anbean takip edilmektedir. Selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."
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