Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz
|12 Ağustos 2021 11:52
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Çalışma Bakanı Bilgin, memur maaş zammına ilişkin açıklama yaptı.
3600 meselesi, teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz
Türkiye'nin ekonomik sorunları içerisinde en önemli konularından biri enflasyon. Son yıllarda muhtelif kaynakları, sebepleri olan enflasyon sorunlarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'deki enflasyon parasal bir sorun değil. Daha çok maliyet enflasyonu. Dolar kuru üzerinden yaşanan dalgalanmaların yansımalarını, ithal edilmiş bir enflasyon etkisi olduğunu da görmek mümkündür. Enflasyonu ciddi bir şekilde ele almak lazım. Enflasyona karşı sosyal koruma kalkanını oluşturmak gerekir. Biz bu sözleşme çerçevesinde konfederasyonlarımızın verdiği Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen'in tekliflerini değerlendirdiğimizde birkaç hususta düğümlendiğini görüyoruz.
Bunlardan en önemlisi 3600 meselesidir. Biz 3600 meselesinin bu sözleşme süresi içinde çözülmesini benimsiyoruz. Bu teklifle ilgili Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar var. Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir. Diğer bir mesele sözleşmeli personel meselesidir. Haklarının yeniden düzenlenmesi, kamu personelinin haklarına sahip olmaları konusunda teklif vardı, bu teklife de benzer yaklaşımda olduğumuza dikkat çekerim.
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