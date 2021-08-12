1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'daki FETÖ'ye ait tüm okulları devraldı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait, 2 bin öğrencinin devam ettiği 11 okul, mahkeme kararıyla dün itibarıyla fiilen Türkiye Maarif Vakfına devredildi.
12 Ağustos 2021 12:04
+Aa- Yazdır
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'daki FETÖ'ye ait tüm okulları devraldı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Doğu Afrika'nın en büyük nüfusuna sahip ülkesi olan, Afrika Birliği'ne ev sahipliği yapan ve Türkiye'yle tarihsel, kültürel ve ekonomik bağları bulunan Etiyopya halkı ve hükümeti, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü destek verdi. Etiyopya aynı zamanda Türk firmalarının en fazla yatırım yaptığı Afrika ülkesi olarak bilinirken, ülkedeki Türk yatırımlarının hacmi 2,5 milyar doları buluyor.

Etiyopya yönetimi okulların Türkiye'ye devri konusuna baştan itibaren sıcak bakarken, devir, Cumhurbaşkanı'nın 2019'daki devir kararını imzalamasına rağmen FETÖ'nün okul isimlerini ve sahipliğini sık sık değiştirmesi ve eyaletler düzeyindeki mahkeme süreçleri nedeniyle gecikti.

Özellikle okulları Alman vatandaşı Türklere devrederek konuyu diplomatik krize çevirmeye çalışan ve hükümet üzerinde siyasi baskı kurmaya uğraşan FETÖ'nün taktikleri, mahkemenin açık kararları ve öğrenci velilerinin Türkiye yanlısı duruşu karşısında başarısız oldu. Okul aile birlikleri mahkeme süreçlerinde mevcut okul yönetimine karşı ve Türkiye lehine tavır alarak devrin sağlanmasında rol oynadı.

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın doğusundaki tarihi Harar şehrinde FETÖ'ye ait Rainbow Derneğinin kurduğu ve içerisinde anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde eğitimin verildiği okulu 2 yıl önce devraldı. Ülkede geriye kalan 4 farklı kampüsteki 2 bin öğrencinin devam ettiği 11 okul dün vakıf bünyesine dahil edildi. Böylece ülkedeki FETÖ'nün okul ve eğitim alanındaki varlığı sonlandı.

Addis Ababa'daki son FETÖ okullarının Türkiye'ye devredilmesinde, ülkede daha önce devredilen ve Maarif Vakfınca işletilen okulların sürdürdüğü başarılı eğitim süreçleri rol alırken, başta Addis Ababa Büyükelçiliği olmak üzere Türkiye'nin resmi yetkilileri ile Maarif Vakfının yerel yöneticilerinin öğrenci velileri ve Etiyopya makamlarıyla kurdukları yakın ilişkilerin etkili olduğu belirtildi.

Maarif Vakfı, devralınan okulların altyapı eksiklikleri ve eğitim kadrosunu kısa sürede yenileyerek Eylül 2021'de eğitim ve öğretime başlamayı hedefliyor.

Vakfın Etiyopya ile 25 Afrika ülkesinde eğitim faaliyetleri bulunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sahil Güvenlik Komutanlığının tahliye ettiği kişi sayısı 168'e ulaştı
12 Ağustos 2021 12:44		 Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz
12 Ağustos 2021 11:52
Enerji Bakanlığı açıkladı: Bazı bölgelere elektrik verilemiyor
12 Ağustos 2021 11:47		 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yangınlarla mücadeleye 4 koldan destek
12 Ağustos 2021 11:17
İl Sağlık Müdürlüğünden içme suyu ile ilgili açıklama
12 Ağustos 2021 10:12		 EGM uyardı: Instagram hesabınız çalınırsa bunları yapın
11 Ağustos 2021 20:32
Bakan Koca: Net şekilde söylüyorum tüm okullar zamanında açılacak
11 Ağustos 2021 19:50		 Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranlarını açıkladı
11 Ağustos 2021 18:19
Alkollü geldi, sağlık çalışanlarının üzerine yürüyüp masayı dağıttı
11 Ağustos 2021 18:00		 Valilikten, Alanya'daki 'bayrak asma görüntüleri'ne açıklama
11 Ağustos 2021 17:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:02 - Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' operasyonu: 76 gözaltı12:52 - Sağlık görevlileri kazada yaralanan çocukları kucaklarında hastaneye yetiştirdi12:50 - Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor12:48 - Yargıtay eski üyesi Karabeyeser'in FETÖ'den tutukluluğu devam edecek12:44 - Sahil Güvenlik Komutanlığının tahliye ettiği kişi sayısı 168'e ulaştı
12:41 - Asansörle boşluğa düşen bebek yaşamını yitirdi12:29 - 'Radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor'12:20 - Ceren Damar'ın katilinin anne ve babasına dava açıldı12:19 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:04 - Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'daki FETÖ'ye ait tüm okulları devraldı11:56 - Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
11:52 - Formasyon kaldırıldı, yerine konan program ise 1 yıldır açılmıyor11:52 - Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz11:47 - Enerji Bakanlığı açıkladı: Bazı bölgelere elektrik verilemiyor11:40 - Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı11:39 - Konut fiyatları temmuzda en çok Yalova ve Muğla'da arttı
11:36 - Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz
Memur, internette yorum yazdı, 1 yıl hapis aldı. AYM, mahkemeyi eleştirdi
Öğretmenevi odaları internetten satılacak
Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
Ankara'da, Suriyelilerin dükkanlarına saldırıldı. Valilik açıklama yaptı.
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
seyyanen zam 2
elektrik faturalarının zamlanması 4
Yemek saati 2
ingiliz aksanı 3
erkeğin çorabının kaçması 1
whois 1
nike 1
mühendis ali arkadaşın hakkını vererek yapacağı meslekler 2
makarnanın haşlama suyu 2
gözlüğü evde unutmak 1
SON İLANLAR
DOKAP 6 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam