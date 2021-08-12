'Radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor'
|12 Ağustos 2021 12:29
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İlgezdi yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınında radyoloji tekniker ve teknisyenlerinin hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığını savundu.
Radyoloji Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname'nin 25 Haziran'da yürürlükten kaldırıldığını belirten İlgezdi, 45 günden fazladır yeni radyoloji yönetmeliğinin yayımlanmadığını kaydetti.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik yerine, radyasyon izinlerini hastane yönetimlerinin insafına bırakan bir taslak hazırlığı olduğunu iddia eden İlgezdi, "Yeni yönetmelik taslağında radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor. Emek düşmanı yeni yönetmelik taslağının derhal düzeltilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Böyle bir düzenlemenin iş barışını zedeleyeceğini ileri süren İlgezdi, bundan vazgeçilmesini istedi.
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