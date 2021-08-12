Sahil Güvenlik Komutanlığının tahliye ettiği kişi sayısı 168'e ulaştı
Sahil Güvenlik Komutanlığınca Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel sonucu mahsur kalan 168 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
|12 Ağustos 2021 12:44
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel sonucu mahsur kalanların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması amacıyla 3 sahil güvenlik helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirildi.
Sahil güvenlik helikopterleri tarafından 51, kara ekipleri tarafından ise 117 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi emniyetli şekilde gerçekleştirildi.
Bölgedeki tahliye faaliyetlerine devam ediliyor.
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