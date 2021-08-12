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Sahil Güvenlik Komutanlığının tahliye ettiği kişi sayısı 168'e ulaştı

Sahil Güvenlik Komutanlığınca Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sel sonucu mahsur kalan 168 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
12 Ağustos 2021 12:44
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Sahil Güvenlik Komutanlığının tahliye ettiği kişi sayısı 168'e ulaştı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sinop, Kastamonu ve Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle yaşanan sel sonucu mahsur kalanların güvenli bölgelere transferlerinin sağlanması amacıyla 3 sahil güvenlik helikopteri ve karadan kurtarma ekipleri görevlendirildi.

Sahil güvenlik helikopterleri tarafından 51, kara ekipleri tarafından ise 117 kişinin güvenli bölgelere tahliyesi emniyetli şekilde gerçekleştirildi.

Bölgedeki tahliye faaliyetlerine devam ediliyor.
Anadolu Ajansı
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