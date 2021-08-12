Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılan ve Kamu İşveren Heyeti teklifinin sunulduğu "6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri" kapsamındaki toplantı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Hükümetin memur ve memur emeklileri için yaptığı zam teklifinin kabul edilemez olduğunu belirten Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.

Memur ve memur emeklilerinin zam görüşmeleri için taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin memurlar için ilk zam teklifini sundu.

MEMURLAR TEKLİFTEN MEMNUN OLMADI

Hükümet memurlara 2022 yılının ilk 6 ayında %5 + enflasyon farkı, ikinci 6 ay için de %6 + enflasyon farkı, 2023 yılının ilk ayında %6 + enflasyon farkı, 2023'ün ikinci yarısında ise %6 + enflasyon farkı teklif etti. Ancak bu rakam memur temsilcilerini memnun etmedi.

"RAKAMLAR BEKLENTİMİZİ KARŞILAMIYOR"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konu hakkında yaptığı açıklamada hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Yalçın, "Hükümetten gelen teklif yeni bir teklifi zorunlu kılıyor, rakamlar beklentilerimizi karşılamıyor" dedi.

KAMU-SEN: Teklifler üst seviyede revize edilmesi gerekir

Öte yandan Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: "Tekliflerin üst düzeyde yeniden revize edilmesi gerekir"