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Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' operasyonu: 76 gözaltı

Ankara Emniyeti: Altındağ olaylarıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12 Ağustos 2021 13:02
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Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' operasyonu: 76 gözaltı

Ankara Emniyeti: Altındağ olaylarıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
Memurlar.Net
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