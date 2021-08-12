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Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' operasyonu: 76 gözaltı
Ankara Emniyeti: Altındağ olaylarıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
|12 Ağustos 2021 13:02
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