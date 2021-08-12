1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık görevlileri kazada yaralanan çocukları kucaklarında hastaneye yetiştirdi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
12 Ağustos 2021 12:52
+Aa- Yazdır
Sağlık görevlileri kazada yaralanan çocukları kucaklarında hastaneye yetiştirdi

Alınan bilgiye göre, Saim Yılmaz'ın (49) kullandığı 34 BGN 999 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kum Ocakları mevkiinde, şarampole devrildi.

Kazada, ters dönen araçtaki sürücünün yanı sıra 7 aylık Züleyha, Dilek (26) ve Miray Tahtacı (6) ile 1 yaşındaki Esila ve Demet Kocaoğlu ile Abdulbaki Yılmaz (78) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sedyeye konularak şarampolden yola kadar taşınan yaralılar ardından sağlık görevlilerince ambulanslara alınarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Sağlık görevlileri, yaralı çocukları vakit kaybetmemek için hastanenin acil servisi önünde ambulanstan alıp kucaklarında koşturarak hastaneye taşıdı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TSK'dan selin vurduğu bölgelere yardım eli
12 Ağustos 2021 11:01		 'Klima hastalığını Kovid-19 ile karıştırmayın' uyarısı
12 Ağustos 2021 10:55
Keşan'da ormandan 10 kamyon çöp toplandı
12 Ağustos 2021 10:32		 Bilim Kurulu üyesi Akın: Yeni bir varyantla karşılaşabiliriz
12 Ağustos 2021 09:50
Erzurum, Erzincan, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta sağanak etkili olacak
12 Ağustos 2021 09:43		 Kovid-19 PCR testlerinde varyant endişesi
12 Ağustos 2021 09:20
Odada otururken sele kapıldı
12 Ağustos 2021 08:40		 Almanya'da 8557 kişiye aşı yerine su enjekte edilmiş
12 Ağustos 2021 07:59
'Aşı kartı, sürece katkı sağlayacak'
12 Ağustos 2021 07:49		 Kastamonu Bozkurt'ta felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
12 Ağustos 2021 07:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:24 - Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 5'e çıktı13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:02 - Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' operasyonu: 76 gözaltı12:52 - Sağlık görevlileri kazada yaralanan çocukları kucaklarında hastaneye yetiştirdi12:50 - Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor12:48 - Yargıtay eski üyesi Karabeyeser'in FETÖ'den tutukluluğu devam edecek
12:44 - Sahil Güvenlik Komutanlığının tahliye ettiği kişi sayısı 168'e ulaştı12:41 - Asansörle boşluğa düşen bebek yaşamını yitirdi12:29 - 'Radyoloji çalışanlarının radyasyon izinleri fiilen yok ediliyor'12:20 - Ceren Damar'ın katilinin anne ve babasına dava açıldı12:19 - Dolar gün ortası düşüşe geçti12:04 - Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'daki FETÖ'ye ait tüm okulları devraldı
11:56 - Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu11:52 - Formasyon kaldırıldı, yerine konan program ise 1 yıldır açılmıyor11:52 - Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz11:47 - Enerji Bakanlığı açıkladı: Bazı bölgelere elektrik verilemiyor11:40 - Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli Isparta'da yakalandı
11:39 - Konut fiyatları temmuzda en çok Yalova ve Muğla'da arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz
Memur, internette yorum yazdı, 1 yıl hapis aldı. AYM, mahkemeyi eleştirdi
Öğretmenevi odaları internetten satılacak
Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
Ankara'da, Suriyelilerin dükkanlarına saldırıldı. Valilik açıklama yaptı.
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rota tekrar hesaplama 3
abaküs 2
sağlık 2
yüzümdeki depremler 1
Yusufçuklar 3
hudut namustur 3
paça yapmak 1
Çalıkuşu 1
maraş dondurması 1
makarnanın haşlama suyu 2
SON İLANLAR
DOKAP 6 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam