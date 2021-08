TFF Başkanı açıkladı: Aşı olmayana kötü haber!

Nihat Özdemir, "UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı. Türkiye Kupası'nın çeyrek finali sonrasını rövanşlı yapacağız. Bu maçlar ve alt liglerin play-off'ları için biz de o kuralı getirdik. UEFA'nın kurallarına uyum sağlamamız gerekiyor" dedi.

Özdemir'in Bein Sports'taki açıklamaları şöyle:

'ÇİFT AŞILI OLANLAR MAÇLARA GİREBİLECEK'

Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşılı taraftarların maçlara girebilmesi yönünde karar aldık. Taraftarlarımızdan aşı olmalarını rica ediyoruz.

'KAPASİTE YÜZDE 75'E ÇIKABİLİR'

Ligler yüzde 50 seyirci kapasitesiyle başlıyor. Biz bu kararı alırken vaka sayısı 5 binlerdeydi, şimdi 27 binlerde. Korkuyoruz. İlk 3 hafta sonrasında milli ara olacak. O dönemde Sağlık Bakanlığı ve diğer makamlarla görüşerek uygun ortam varsa kapasiteyi %75'e çıkarabiliriz. Uygun ortam için de çift aşı sisteminin iyice oturması lazım.

'STATLARDA SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULMAZSA CEZA VERİLECEK'

Geçen hafta sonu Adana Demirspor-Beşiktaş maçına gittik. Bir dolu, bir boş koltuk olması lazımdı ama hiçbir şekilde sosyal mesafeye ve maske kurallarına uymadan maç izlediler. Eğer kurallar yerine getirilmezse kulüplerimize maddi ve manevi cezalar vermemiz gerekecek. Artık içimiz rahat etsin, taraftar sayısını artıralım istiyoruz. Beşiktaş-Rizespor maçıyla başlıyoruz. Alt ligde de Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı var. Sağlık kurulumuzla beraber taraftarların tutumunu dikkatle izleyeceğiz. Bundan sonraki kararlarda taraftarların tutumu çok etkili olacak.

'MİSAFİR TAKIM TARAFTARLARI MAÇLARA GİREMEYECEK'

'Deplasmanalara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske, mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık. Düşüncemiz tamamen insan sağlığı.'

'ZEMİNİ KÖTÜ OLAN KULÜP BAŞKA ŞEHİRDE OYNAYACAK'

Geçen yıl statların zeminlerinden çok büyük şikayetler aldık. Hatta sanki TFF sorumluymuş gibi bizi eleştirdiler. Halbuki bizimle hiçbir ilgisi yoktu, kulüpler kendi statlarından sorumluydu. Talimat değişikliği yaptık. Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Çimin derinliği, nem oranı gibi şeyler tespit eden bir inceleme kurulumuz var. Bütün statlarımızı şu an inceliyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemini şu an her yerde konuşuluyor. Bütün zeminleri o seviyeye getirmek istiyoruz. Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz. Eğer sorun varsa haftada bir veya 15 günde bir denetlemeye geçeceğiz. Eğer baktık yine olmuyorsa o takımın, evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız. Maçlar artık seyircili, zemini elverişli olmadığı için kendi stadyumunda oynayamayan takımlar, hem destekten hem de seyirci gelirinden olacak.

Biz Cenk Tosun'dan çok ümitliydik. EURO 2020'de çok iyi işler yapacağına inanıyorduk. Maalesef Erzurum'da belki zeminden belki başka bir şeyden sakatlandı. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz.

'KULÜPLER BİRLİĞİ'Nİ DİNLERİZ AMA KARARI TFF VERİR'

Kulüpler Birliği ile uyuşmadığımız dönemler oluyor. Bu, normal. Her şeyin birebir örtüşmesi mümkün değil. TFF olarak bize düşen şey, herkesi dinlemek. Biz TFF olarak herkesi dinleriz ama netice olarak kararı TFF verir.

'KURULLARIN SEÇİMLE BELİRLENMESİ BİZİM İŞİMİZE GELİR'

AİHM'in bize önerdiği bazı kurul değişiklikleri vardı. Toplantıya gittiğimiz zaman bize 'Tahkim Kurulu ve UÇK seçimle gelsin' dediler. Bağımsız kurulların olması bizim de işimize gelir. Artık 'TFF'nin Tahkim Kurulu, TFF'nin Disiplin Kurulu' lafları olmayacak. Son mali genel kurulda tüzük değişikliğini yapacak çoğunluğa ulaşamadık. Bunda bazı kulüplerimizin tavrı belirleyici oldu.

YABANCI SINIRI AÇIKLAMASI: 8'DEN FAZLA YABANCI İSTEMİYORUZ

Sahada 8'den fazla yabancı istemiyoruz. Bu rakama karar verirken de geçmiş yıllara baktık. Geçen yıl ortalama 7.2 yabancı oynatılmış. 20 takımın içinde birçok kulüp 8+6 sınırının uygun olduğunu düşünüyor. Biz bu kararı 1 yıl evvel aldık, 3 yıllık bir periyot için planlama yaptık. Birçok maçta takımlar 11 yabancıyla sahaya çıktı, Türk oyunculara değer vermediler. İyi yabancılar getirdiler ama öte yandan buraları hak etmeyen yabancı oyuncuları da getirdiler. Birçok oyuncunun sözleşmesinden ötürü takımlarımızın FIFA'da dosyaları var.