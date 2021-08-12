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'Provokasyonların hedefi, ülkemize ve insanımıza zarar vermektir'

Ömer Çelik: Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Büyük milletimiz sahip olduğu yüksek ahlaki değerler ve tarihten süzülen tecrübesiyle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır
12 Ağustos 2021 14:24
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'Provokasyonların hedefi, ülkemize ve insanımıza zarar vermektir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörlerin aynı madalyonun iki yüzü olduğunu belirterek "Provokasyonların hedefi, ülkemize ve insanımıza zarar vermektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıyla yaşamını yitirmesi ve ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda yaşamını yitiren Emirhan Yalçın'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyen Çelik, olayın faillerinin yakalandığını, yargının adaleti tesis edeceğini aktardı. "Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır." ifadelerini kullanan Çelik şöyle devam etti:

"Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar. Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır. Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir."

Millet olarak birliği ve dirliği hedef alan provokasyonlara karşı sağduyu çağrısı yapan Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat edilmesini istedi. Çelik, "Büyük milletimiz, sahip olduğu yüksek ahlaki değerler ve tarihten süzülen tecrübesiyle tüm provokasyonları boşa çıkaracaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan devletimiz hem mazlumları koruyacak hem de tüm provokatörlerle mücadele edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kendini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışanlar, milletimizin vicdanına saldırmak isteyenlerdir"

Çelik, siyasette rekabetin gerekli olduğuna ancak ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı nefret dilinin asla muhalefet olarak değerlendirilemeyeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bazı siyasilerin sığınmacılara yönelik uzun süredir kullandığı nefret dilinin yol açabileceği tehlikelerin ne kadar büyük olduğu ortadadır. Ne ülkemizde birilerinin sığınmacı kılığında provokasyon yapmasına müsaade ederiz ne de sığınmacılara karşı nefret üretmeye çalışanlara müsaade ederiz. Tarihi tecrübemiz mazlumları korumaya ve her türlü kaos planını bertaraf etmeye yeter. Büyük milletimiz insanlık vicdanının temsilcisidir. Emniyet ve yargı kurumları görevinin başındadır. Kendini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışanlar, milletimizin vicdanına saldırmak isteyenlerdir. Vatandaşlarımızın şikayetlerinin çözüm yeri emniyet ve yargı kurumlarıdır. Vatandaşlarımızın rahatsızlıklarının ve kaygılarının hepsini takip ediyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz ve tedbirleri alıyoruz."
Anadolu Ajansı
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