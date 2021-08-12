Hastayla tartışırken muayenehane kapısına başını çarpan doktor yaralandı
Sivas'ta hastayla tartışırken muayenehane kapısına başını çarpan doktor yaralandı.
|12 Ağustos 2021 15:05
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İddiaya göre, A.T.B, Sivas Devlet Hastanesi'nde muayene olmak için göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Serhat Otugüzel'in odasına girdi.
Otugüzel, A.T.B'ye "henüz randevu sırasının gelmediğini" söyleyerek, odadan çıkmasını istedi.
Hastanın dışarı çıkmak istememesi üzerine muayenehanenin kapısını kapatmaya yönelen Otugüzel, A.T.B'nin sertçe çektiği kapının başına çarpması sonucu yaralandı.
Hastanenin acil servisinde ilk müdahalesi yapılan Otugüzel'in başına dikiş atıldı.
A.T.B. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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