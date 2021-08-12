Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 108 site engellendi
İzmir'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, yasa dışı bahis oynatıldığı ve müstehcen yayın yapıldığı belirlenen 108 internet sitesine erişim engeli getirildi.
|12 Ağustos 2021 15:21
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve müstehcen içerikli yayın yapan internet siteleriyle ilgili çalışma başlattı.
ABD, Tayvan ve Hollanda üzerinden Türkçe yayın yapan 108 siteyi tespit eden ekipler, durumu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdi.
Çalışmalar sonucu 22'si müstehcen yayın yapan toplam 108 site erişime kapatıldı.
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