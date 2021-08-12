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Selde can pazarı: Gözden kayboldu
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılan bir kadın suların sürüklediği tomruk ve ağaç parçaları arasında kurtarılmayı bekledi. Görüntüleri felaketi yaşayan Sinan Kayalıca isimli vatandaş çekti. Kayalıca, 2-3 dakikalık bir mücadelenin ardından kadının gözden kaybolduğunu anlattı.
|12 Ağustos 2021 15:32
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