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Selde can pazarı: Gözden kayboldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılan bir kadın suların sürüklediği tomruk ve ağaç parçaları arasında kurtarılmayı bekledi. Görüntüleri felaketi yaşayan Sinan Kayalıca isimli vatandaş çekti. Kayalıca, 2-3 dakikalık bir mücadelenin ardından kadının gözden kaybolduğunu anlattı.
12 Ağustos 2021 15:32
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sularına kapılan bir kadın suların sürüklediği tomruk ve ağaç parçaları arasında kurtarılmayı bekledi. Görüntüleri felaketi yaşayan Sinan Kayalıca isimli vatandaş çekti. Kayalıca, 2-3 dakikalık bir mücadelenin ardından kadının gözden kaybolduğunu anlattı.
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