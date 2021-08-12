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Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
S.D. idaresindeki 01 COZ 44 plakalı panelvan, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 47. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Aksoy'a (12) çarptı.
|12 Ağustos 2021 15:50
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S.D. idaresindeki 01 COZ 44 plakalı panelvan, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 47. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Aksoy'a (12) çarptı.
Ağır yaralanan Aksoy, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aksoy, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücü, işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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