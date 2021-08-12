Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayancık'taki çalışmaları yerinde inceledi.

Karaismailoğlu, "Sinop Ayancık'ta çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Devletimizin bütün imkanları halkımız için seferber edilmiştir." değerlendirmelerinde bulundu.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sellerden dolayı hasar gören yollar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaştı.

Buna göre, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da meydana gelen sel felaketinin hemen ardından kapanan yollar için Karayolları ekipleri 238 makine ve teçhizat ile birlikte 345 personelle çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelere ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlandı.

- Kapanan yollar ve göçük oluşan köprülerde hasar giderme çalışmaları devam ediyor

Sel felaketi sebebiyle bölgeye yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapıldı.

Karabük-Bartın Yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana geldiği belirtilerek, Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprünün yıkıldığı, 3 ilde birçok köprünün hasar gördüğü ve Sinop Ayancık ilçesine ulaşımın köy yollarından sağlandığı bildirildi.

Şiddetli yağışın ardından Sinop'ta Ayancık-Sakız il yolu, Türkeli-Erfelek-Sinop il yolu, Ayancık-Sinop Devlet Yolu ve Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık Devlet Yolu İkisu Köprüsünde ve Bartın'da Kozcağız-Kumluca il yolunun Kumluca-Abdipaşa arasındaki Kumluca-2 Köprüsü'nde selden dolayı hasar meydana geldiği bildirildi.

Yolun bazı kesimlerinin trafiğe kapatıldığını ve en kısa sürede geri açmak için ilk andan çalışmalara başlandığı ifade edilerek, Bartın-Karabük Devlet Yolu Kirazlı Köprü Varyantı çıkışı-Abdipaşa Bahçecik Köyü arası oluşan sel hasarlarının giderilerek yol yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.

Bakanlık tarafından sürücülerin Bartın'da Karabük-Yenice-Devrek-Çaycuma güzergahını kullanmaları önerildi.

- Tehlikeli bölgelerdeki afetzedeler helikopter ve bot vasıtasıyla tahliye ediliyor

Sinop'ta 88 köye elektrik verilemediği belirtilerek, ilde çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan 50 jeneratör sevk edildiği ve 9'unun Ayancık ilçesine ulaştırıldığı bildirildi.

Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrıldığı ve 87 vatandaşa barınma hizmeti sunulduğu aktarıldı.

Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilirken, 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam ediyor.

Ayancık merkezden 25 afetzedenin güvenli bölgelere helikopterle tahliye edildiği belirtilerek, Sinop'ta 585 personel ile 8 helikopter, 80 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 109 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp hizmet vermeyi sürdürüyor.