İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak
İzmir'de Tahtalı Barajı ve Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde meydana gelen arıza nedeniyle Gaziemir ilçesinde 48 saatlik su kesintisi yaşanacak.
|12 Ağustos 2021 16:14
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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Tahtalı Barajı ile Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi arasında 2200 milimetre çaplı ana isale hattında arıza meydana geldi.
Arızanın tamir süresinin yaklaşık 48 saat olarak tahmin edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Alternatif hatlardan su verilerek şehrin genelinde su kesintisi yapılmayacaktır ancak arızanın tamir edilebilmesi için ise Gaziemir ilçesinde yarın saat 24.00'a kadar su kesintisi yapma zorunluluğu doğmuştur" ifadeleri kullanıldı.
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