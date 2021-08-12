İstanbul'da vakalar yeniden kırmızı alarm veriyor
|12 Ağustos 2021 16:20
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İstanbul, aşılama haritasına maviye dönmeyi beklerken, vaka haritasında yeniden kırmızı alarm vermeye başladı.
Bunda en büyük etken, aşı yaptırmayanlar ve salgın bitmiş gibi davrananlar.
Tedbirsizlik ve aşılanmama vakaları artırdı
İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki ilçeleri, salgının pik yaptığı dönemdeki gibi kırmızıya boyanmış durumda.
Koronavirüs risk haritasında kırmızıya dönen 5 ilçe ise Esenler, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Fatih oldu. Bu ilçelerde vaka sayısının artmasına rağmen pek çok kişinin maske ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekiyor.
Aşılama oranı yüzde 68
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 68'i aşarken, sırası geldiği halde aşı yaptırmayan da ciddi bir kitle var.
Koronavirüsle mücadelenin en önemli yolları ise aşılama ve sosyal mesafe.
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