1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da vakalar yeniden kırmızı alarm veriyor

İstanbul'da koronavirüs vaka sayısı endişe verici boyuta ulaştı. Rehavete kapılıp maskesiz bir araya gelenlerle aşısızlar bu artışta en önemli iki etken. Özellikle Avrupa yakasındaki ilçeler, risk haritasında kırmızıya dönmüş durumda.
12 Ağustos 2021 16:20
+Aa- Yazdır
İstanbul'da vakalar yeniden kırmızı alarm veriyor

İstanbul, aşılama haritasına maviye dönmeyi beklerken, vaka haritasında yeniden kırmızı alarm vermeye başladı.

Bunda en büyük etken, aşı yaptırmayanlar ve salgın bitmiş gibi davrananlar.

Tedbirsizlik ve aşılanmama vakaları artırdı

İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki ilçeleri, salgının pik yaptığı dönemdeki gibi kırmızıya boyanmış durumda.

Koronavirüs risk haritasında kırmızıya dönen 5 ilçe ise Esenler, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar ve Fatih oldu. Bu ilçelerde vaka sayısının artmasına rağmen pek çok kişinin maske ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekiyor.

Aşılama oranı yüzde 68

İstanbul'da aşılama oranı yüzde 68'i aşarken, sırası geldiği halde aşı yaptırmayan da ciddi bir kitle var.

Koronavirüsle mücadelenin en önemli yolları ise aşılama ve sosyal mesafe.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak
12 Ağustos 2021 16:14		 Heyelan nedeniyle kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu ulaşıma açıldı
12 Ağustos 2021 10:20
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
12 Ağustos 2021 07:01		 Bakan Karaismailoğlu: Ayancık'ta tahliye işlemleri yarın başlayacak
11 Ağustos 2021 23:58
Selde kaybolan 13 yaşındaki Rabia aranıyor
11 Ağustos 2021 23:46		 Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nı su bastı
11 Ağustos 2021 22:35
Bakan Soylu, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta kurtarma çalışmalarına katıldı
11 Ağustos 2021 21:53		 Ayancık Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, helikopterlerle Sinop'a nakledildi
11 Ağustos 2021 20:47
Bartın'da mahsur kalan vekil ve ekipler itfaiye ile kurtarıldı
11 Ağustos 2021 18:54		 Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar
11 Ağustos 2021 18:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:27 - Bakan Pakdemirli: Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı16:24 - Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında16:20 - İstanbul'da vakalar yeniden kırmızı alarm veriyor16:14 - İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak16:04 - 5 bin personel Gelir İdaresi uzmanlığı özel sınavını bekliyor16:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
16:02 - Vaka haritası güncellendi... Vaka sayısı en çok artan iller15:59 - Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi15:59 - Araştırmaya göre, Kovid-19 gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir15:50 - Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti15:50 - 'Devletimizin bütün imkanları halkımız için seferber edilmiştir'15:40 - Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli tutuklandı
15:37 - Kripto para borsasına 28 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası15:32 - Selde can pazarı: Gözden kayboldu15:27 - Şanlıurfa'da 3 kişinin cinayet zanlısı yakalandı15:21 - Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 108 site engellendi15:16 - MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
15:10 - Sel felaketinde ölü sayısı artıyor: Can kaybı 9'a yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
Memur, internette yorum yazdı, 1 yıl hapis aldı. AYM, mahkemeyi eleştirdi
Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
Öğretmenevi odaları internetten satılacak
Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hudut namustur 3
iyi ki varsın Eren 1
şu an çalan şarkı 1
elektrik faturalarının zamlanması 4
Noktalama işaretleri 1
seyyanen zam 2
yüzümdeki depremler 1
Çalıkuşu 1
geçen ömrün farkına varmak 1
Yemek saati 2
SON İLANLAR
DOKAP 6 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam