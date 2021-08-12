1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında

Manisa'nın Salihli ilçesinde 70 yaşındaki bir kişi, önceden aralarında husumet bulunan aynı yaştaki başka bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü.
12 Ağustos 2021 16:24
+Aa- Yazdır
Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında

Olay Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Beylikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Medeni Hafızoğlu (70) aralarında husumetli olduğu Ali Onuk'u (70) kahvehane de oturduğunu görünce yanında taşıdığı tabanca ile 3 el karın bölgesine ateş ederek ağır yaraladı. Ali Onuk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli M.H. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli'de özel bir hastaneye kaldırılan Ali Onuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli suç aletiyle yakalandı

Husumetli olduğu kişiyi tabancayla vurarak olay yerinden kaçan Hafızoğlu'nu yakalamak için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi saklandığı yerde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
12 Ağustos 2021 15:50		 Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli tutuklandı
12 Ağustos 2021 15:40
Kripto para borsasına 28 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası
12 Ağustos 2021 15:37		 Selde can pazarı: Gözden kayboldu
12 Ağustos 2021 15:32
Şanlıurfa'da 3 kişinin cinayet zanlısı yakalandı
12 Ağustos 2021 15:27		 Şanlıurfa'da Kovid-19 aşısı olan gençlere verilecek hediyeler için kura çekildi
12 Ağustos 2021 14:23
Kars'ta bakkalı bıçakla öldürüp iş yerini ateşe verdiler
12 Ağustos 2021 14:15		 Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırı sonucu yaralandı
12 Ağustos 2021 13:58
Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' operasyonu: 76 gözaltı
12 Ağustos 2021 13:02		 Asansörle boşluğa düşen bebek yaşamını yitirdi
12 Ağustos 2021 12:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:27 - Bakan Pakdemirli: Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı16:24 - Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında16:20 - İstanbul'da vakalar yeniden kırmızı alarm veriyor16:14 - İzmir'de 48 saatlik su kesintisi yaşanacak16:04 - 5 bin personel Gelir İdaresi uzmanlığı özel sınavını bekliyor16:02 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
16:02 - Vaka haritası güncellendi... Vaka sayısı en çok artan iller15:59 - Ekonomistler, Merkez Bankası faiz kararını değerlendirdi15:59 - Araştırmaya göre, Kovid-19 gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir15:50 - Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti15:50 - 'Devletimizin bütün imkanları halkımız için seferber edilmiştir'15:40 - Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli tutuklandı
15:37 - Kripto para borsasına 28 bin dolarlık dolandırıcılık iddiası15:32 - Selde can pazarı: Gözden kayboldu15:27 - Şanlıurfa'da 3 kişinin cinayet zanlısı yakalandı15:21 - Yasa dışı bahis ve müstehcen yayın nedeniyle 108 site engellendi15:16 - MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
15:10 - Sel felaketinde ölü sayısı artıyor: Can kaybı 9'a yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Vakalar sıfırlanmasa da, okulların Eylül'de açılmasını istiyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Hükümetin memurlara yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Memur-Sen'den ilk açıklama: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
Bakan Bilgin: 3600 teklifini kabul ediyoruz, çözülmesini istiyoruz
İşçilere yapıldı. Memurlara da kıdem zammı yapılır mı?
Memur, internette yorum yazdı, 1 yıl hapis aldı. AYM, mahkemeyi eleştirdi
Alkollü sürücünün çarptığı YKS birincisi yaşamını yitirdi
Öğretmenevi odaları internetten satılacak
Memurlara verilecek ödülün şartları nedir ve Temmuz sonrasında tutarı ne kadar oldu?
Meral Akşener'in kahvehane ziyaretinde gergin anlar
Merkez Bankası faizi sabit tuttu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bugün olanlar 3
555.konu 1
nike 1
senin yolun yol değil 1
tek cepli gömlek 3
eski konulara sarmak 1
iyi ki varsın Eren 1
hafta sonu 1
hudut namustur 3
abla 1
SON İLANLAR
DOKAP 6 sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 23 sağlık personeli alacak
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Y.lisans ve Doktora İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam