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Salgında düşük riskli il sayısı 21'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'un, mavi kategoriye geçen yeni iller olduğunu belirterek "İlk doz aşılanma oranları yüzde 75'in üzerinde. Düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi." ifadelerini kullandı.
12 Ağustos 2021 16:39
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Salgında düşük riskli il sayısı 21'e çıktı

Koca, Twitter hesabından, toplumsal aşılamaya ve risk seviyesi düşen yeni illere ilişkin bilgileri paylaştı.

Dün, 1 milyon 274 bin 368 doz aşı uygulandığını ifade eden Koca, "İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385 bin 519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698 bin 312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190 bin 537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19 milyon 70 bin 186'ya indi." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'un da mavi kategoriye geçen yeni iller olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"İlk doz aşılanma oranları yüzde 75'in üzerinde. Düşük riskli il sayımız 21'e yükseldi. Bayburt, yüzde 55'in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Bayburt, turuncu iller arasında."
Anadolu Ajansı
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