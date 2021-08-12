'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda heyelandan son anda kurtuldular
Trabzon-Bayburt sınırında, 'Derebaşı Virajları' olarak bilinen D-915 yolu, sağanak sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel ve heyelan anı da cep telefonu kamerasına yansıdı.
|12 Ağustos 2021 16:59
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Bölgede, dün etkili olan sağanak sonrası yaşanan heyelan nedeniyle, Trabzon-Bayburt sınırındaki, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen, Soğanlı Dağı'ndaki 29 keskin virajlı 'Derebaşı Virajları' olarak bilinen D-915 yolu ulaşıma kapandı.
Virajlarda yürüyüşe çıkan bazı doğa tutkunları, heyelandan son anda kurtuldu. Kapanan yolda iş makinesi destekli çalışma başlatıldı, sel ve heyelan anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde dik yamaçtan önce sel sularının aktığı, ardından da gürültüyle toprak ve taş kütlerinin sürüklenip yola dolduğu görülüyor.
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