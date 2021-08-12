İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İzmir'in Foça ilçesinde, bozuk orman ve makilik alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
|12 Ağustos 2021 17:08
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