Kocaeli'de ormanlara ve denize girilmesi yasaklandı
|12 Ağustos 2021 17:25
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Kocaeli'de orman yangınları ile denizde boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Kaymakam Mehmet Ünal'ın başkanlığında toplantı yapıldı.
Kandıra Kaymakamlığı tarafından şu kararlar alındı:
"Ormanlarda piknik yapılması, araçla girilmesi, ateş yakılması, havai fişek atılması ile ilan edilen ya da uyarı levhasıyla şerit çekilerek fiziki engellerle girişi kapatılan ya da görevlilerce uyarılan alanlara girilmesi, izinli mesire yerleri dışında çadır kurulması, hava ve deniz şartlarındaki tehlike nedeniyle denize girmenin yasaklandığı ya da görevlilerin uyardığı yerlerde denize girilmesi, ikinci bir uyarıya kadar yasaklanmıştır. Aksine hareket edenler hakkında başka bir hüküm yoksa Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapılacağı, vatandaşlarımızın kurallara azami uymaları duyurulur."
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