Kastamonu'da selin geliş anı kamerada
|12 Ağustos 2021 17:51
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Batı Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Sadece Kastamonu'da 10 kişi yaşamını yitirdi.
11 Ağustos'ta Kastamonu'nun Küre ilçesine 198 kilogram, Pınarbaşı'na 167 kilogram, Azdavay'a 145 kilogram, İnebolu'ya 123 kilogram, Abana'ya 122 kilogram, Bozkurt'a 117 kilogram yağış düştü.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesine bağlı Gültepe köyünde taşan Ezine Çayı'nın etkisi cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Dere yatağında çağlayan sular kısa sürede köprü seviyesini aştı.
Kentte 2 gündür su seviyesinin yüksek olduğu noktalardaki vatandaşlar botlarla ve helikopterlerle tahliye ediliyor.
Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrıldı. 532 vatandaşa barınma hizmeti sunuluyor.
Kastamonu'da Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü, Azdavay Köprüsü yıkıldı. Valay-1 ve Kanlıçay Köprüleri hasar gördü. Bu bölgelerde yol trafiğe kapatıldı.
Kastamonu ve Sinop'ta tahliye çalışmalarına 17 helikopter ve 2 İHA katılıyor.
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