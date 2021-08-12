Sosyal medyanın yeni yıldızı: Yaylanın Sultanları

Gümüşhane'de hayvancılıkla uğraşan yayla kızları, boş zamanlarında kendi imkanlarıyla kurdukları sahada kıran kırana voleybol müsabakaları düzenliyor.

Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünün denizden 2 bin 229 metre yükseklikte yer alan Başaklı Obasındaki gençler, kendi imkanlarıyla direk ve file ayarlayarak hemen her gün voleybol oynuyor.

Yayla kızlarının maç videoları sosyal medyada da 10 milyondan fazla izlendi.

"Yaylanın Sultanları"

Aralarında üniversite mezunlarının da olduğu yayla kızlarına önemli başarılar elde eden Kadın Milli Voleybol Takımına verilen "Filenin Sultanları" isminden esinlenerek "Yaylanın Sultanları" ismi verildi.

"Yaylamıza voleybol sahası yapılmasını istiyoruz"

Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün file desteği sağladığı voleybola sevdalı yayla kızları, bu spora devam etmek ve kendilerini geliştirmek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan yaylalarına voleybol sahası istiyor.