2021 KPSS ÖABT sınavı için açık tutulacak nüfus müdürlükleri belirlendi
|12 Ağustos 2021 18:23
|+Aa- Yazdır
15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2021-KPSS ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylara duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|DGS sonuçları açıklandı, cevap kağıtları erişime açıldı
11 Ağustos 2021 14:16
|2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık başvuruları alınacak
10 Ağustos 2021 10:04
|KPSS A Grubu alan bilgisi soruları yayımlandı
08 Ağustos 2021 14:56
|KPSS Alan Bilgisi Sınavları'nın üçüncü oturumu yapıldı
08 Ağustos 2021 13:01
|ÖABT sınav giriş belgeleri erişime açıldı
05 Ağustos 2021 14:02
|2021-TUS 2. dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu için geç başvuru imkanı
05 Ağustos 2021 11:30
|YKS tercih işlemleri başladı
05 Ağustos 2021 10:02
|Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı
04 Ağustos 2021 10:42
|ALES/2 başvuruları başladı
03 Ağustos 2021 10:32
|KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının ilk oturumu yarın yapılacak
31 Temmuz 2021 09:37