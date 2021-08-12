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'Anadolu Operasyonu'nda gözaltı sayısı 82'ye çıktı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda, kaçak kazıyla çıkartıldığı tespit edilen 19 bin 201 tarihi eser ele geçirildi
12 Ağustos 2021 18:48
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'Anadolu Operasyonu'nda gözaltı sayısı 82'ye çıktı

Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, haklarında gözaltı kararı verilen 93 şüpheliden 82'si yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ile Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen suç şebekesine yönelik "Anadolu" adı verilen operasyon başlatıldı.

Türkiye'de kaçak kazı yapanlar, koleksiyonerler ve toplayıcılar aracılığıyla elde edilen tarihi eserlerin organize suç örgütü tarafından kurye kullanılarak yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartıldığı tespit edildi.

Yaklaşık iki yıl önce çalışma başlatan KOM birimleri, söz konusu suç şebekesinin elebaşı aracılığıyla örgüt üyelerini, yurt içi ve dışı bağlantılarını deşifre etti.

Örgütün, tarihi eserleri kuryeler aracılığıyla ABD ve Avrupa'ya kaçırdığının tespit edilmesinin ardından, bu ülkelerdeki müzayede evlerinin katalogları da incelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarının da incelemesinin ardından ABD ve Avrupa'daki 9 müzayede salonundaki 52 tarihi eserin açık artırma yöntemiyle satılmak üzere kataloglara konulduğu belirlendi.

Söz konusu müzayede evlerince örgüt üyelerinin hesaplarına tarihi eserlerin satış bedeli olarak mevcut kur üzerinden yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz gönderildiği tespit edildi. Müzayede evlerindeki bazı satışların, sahte sahiplik belgeleri üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.

- Adana merkezli operasyon

Çalışmaların tamamlanması, şüphelilerin kimlik tespiti ve suç unsurlarının delillendirilmesinin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, KOM Başkanlığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Adana merkezli 30 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Polis, 108 adrese operasyon düzenledi, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında 5 koleksiyonerin de yer aldığı 93 şüpheliden 82'sini gözaltına aldı.

Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, kaçak kazı ile çıkartıldığı tespit edilen 19 bin 201 tarihi eser, kaçak kazıda kullanılan 15 dedektör, 8 tabanca, 6 tüfek, 1699 fişek ile 190 sterlin, 60 frank, 51 bin 350 avro ve 75 bin 35 dolar ele geçirildi.

Cumhuriyet tarihinin "suçtan elde edilen gelire" yönelik ilk tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu belirtilen çalışma kapsamında, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 8 şüphelinin tüm mal varlıklarına el konulma talebinde bulunulacak.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir otelde gözaltına alınan örgüt elebaşının tarihi eser kaçakçılığından 3 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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