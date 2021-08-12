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Erdoğan: Sudan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ortak basın toplantısı düzenledi.
12 Ağustos 2021 19:22
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Erdoğan: Sudan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Geçiş sürecindeki Sudan'dan Türkiye'ye 'devlet başkanı' düzeyinde ilk ziyaret gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Cumhuriyeti Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende önce iki ülkenin milli marşları çalındı. Ardından Sudan Devlet Başkanı, Onur Kıtası'nı selamladı. Birbirine heyetlerini takdim eden iki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sudan Devlet Başkanı El Burhan heyetlerarası görüşmeye de başkanlık etti. Görüşmelerde, kardeşlik bağları ve stratejik ortaklık temelinde şekillenen Türkiye-Sudan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirildi. İş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

İkili ilişkilerin yanısıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğu belirtiliyor.

İki lider, ziyareti, farklı alanlarda anlaşmaların da imzalanacağı basın toplantısında değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sudan halkının milletimize olan derin muhabbetine pek çok kez şahitlik ettik. 2017 yılında Sudan ziyaretinde iş birliğimizi kurumsallaştırdık. Bugün de ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

Kardeşim El Burhan ile birlikte Sudan önemli başarılara imza attı. Uzun yıllar ciddi sıkıntılar yaşan Sudan'ın hak ettiği konuma geleceğine inanıyoruz. Sudan halkı karşılaştığı zorluklarla mücadele edebilecek güce sahiptir.

Ziraat Katılım Bankamız geçtiğimiz yıl Hartum'da kurumsal şube açmıştır.

Bugün önemli kararlara imza attık. Yüksek düzeyli faaliyetleri canlandırmak konusunda mutabık kaldık. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletme kararlılığımızı teyit ettik. Sudan'ın kalkınmasına yönelik çabamızı sürdüreceğiz.

Son yıllarda Sudan dahil Afrika'daki birçok ülkeyle ilişkilerimizi geliştirdik. Etiyopya ile Sudan arasındaki gerilimle ilgili endişelerimizi ilettik. Türkiye önümüzdeki yıllarda Sudan'ın yanında olmaya devam edecektir. Kardeşim El Burhan'a bu tarihi ziyaretleri için teşekkür ediyorum.
Memurlar.Net
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