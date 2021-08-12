Ali Yalçın: Zam teklifi, müzakere ve pazarlık etmekten uzak
|12 Ağustos 2021 19:34
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşvereninin sunmuş olduğu zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ali Yalçın'ın açıklamasından öne çıkanlar;
"Kamu işvereni, maaş ve ücretlere 2022'de %5 + %6, 2023'de %6 + %6 olmak üzere toplamda iki yıllık 23 puanlık bir artış önerdi. Bunun dışında somut, hesaplanabilir, tarihi, içeriği, kapsamı, uygulama süreci bilinir ya da öngörülebilir bir teklif sunmadı."
"Bugün bize sunulan teklif, toplu pazarlığın başlamasını sağlayacak nitelikte olmadığı gerçeği yanında kamu işvereninin müzakere başlatacak yeni bir teklifi hazırlaması gereğini de ortaya koymaktadır."
"Kamu işvereni 6. Dönem Toplu Sözleşmenin pazarlık aşamasını başlatmayı gerektirecek yeni bir teklifi en kısa sürede ve en geç Pazartesi gününe kadar bizimle ve kamuoyuyla paylaşmalıdır."
"Cuma günü Türkiye genelinde mevcut teklifin yetersizliğini ve yeni teklif sunulması gereğini içerecek davet temelli bir kamuoyu açıklaması yapılması kararı alınmıştır."
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