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Bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı markette ikinci kez bıçaklandı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
|12 Ağustos 2021 19:52
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Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde M.K. ile D.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, D.G'yi bıçakla yaraladı.
Kaçarak çevredeki markete sığınan D.G, kendisini takip eden zanlı tarafından burada ikinci kez bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralı D.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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