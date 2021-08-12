Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
Erzincan- Sivas karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolunun Sivas istikameti ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, karayolları ve sağlık ekibi gönderildi.
|12 Ağustos 2021 19:56
|+Aa- Yazdır
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Erzincan'ın 25'inci kilometresindeki tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi. Yol kenarındaki dağdan gelen kaya ve çamur istinat duvarını yıkarak Sivas istikametini ulaşıma engelledi. Şans eseri yoldan geçen aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Kapanan yolun yeniden açılması için bölgeye AFAD, karayolları ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karayolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
12 Ağustos 2021 20:51
|Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi
12 Ağustos 2021 20:29
|Kastamonu'da selin geliş anı kamerada
12 Ağustos 2021 20:23
|Polis eşi tarafından öldürülen kadın ile anne ve babası defnedildi
12 Ağustos 2021 20:14
|Sosyal medyanın yeni yıldızı: Yaylanın Sultanları
12 Ağustos 2021 18:11
|Sarıyer'de aynı bölgede 3'üncü orman yangını
12 Ağustos 2021 17:38
|Kocaeli'de ormanlara ve denize girilmesi yasaklandı
12 Ağustos 2021 17:25
|İzmir'de makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
12 Ağustos 2021 17:08
|'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda heyelandan son anda kurtuldular
12 Ağustos 2021 16:59
|İstanbul'da vakalar yeniden kırmızı alarm veriyor
12 Ağustos 2021 16:20