AFAD'dan 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), gece saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları olusuzluklara karşı uyardı.
|12 Ağustos 2021 20:06
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AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden itibaren, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.
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