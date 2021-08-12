Vaka sayıları yeniden 22 bine geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti.
|12 Ağustos 2021 20:34
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