Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bursa'nın Harmancık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
|12 Ağustos 2021 20:51
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Kepekdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Olay yerine sevk edilen Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 8 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve dozerlerle yürüttüğü çalışmaya helikopterle havadan da destek sağlandı.
Ekiplerin etkin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
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