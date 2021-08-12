Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sahte aşı kartı hazırladığı iddia edilen hemşire gözaltına alındı
İzmir'de yakınları için sahte aşı kartı hazırladığı ileri sürülen hemşire gözaltına alındı.
|12 Ağustos 2021 21:13
|+Aa- Yazdır
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire R.K.Y'nin aşı polikliniğinde 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi, durumu polise bildirdi.
Hastaneye gelen ekipler, R.K.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.
Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü de konuya ilişkin idari inceleme başlattı.
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü
12 Ağustos 2021 21:46
|Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Emre Erciş ameliyata alınacak
12 Ağustos 2021 21:10
|Binance'den '234 bin lira buharlaştırıldı' iddialarına açıklama
12 Ağustos 2021 20:38
|Bıçaklı kavgada yaralanan kişi sığındığı markette ikinci kez bıçaklandı
12 Ağustos 2021 19:52
|Diyarbakır'da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü
12 Ağustos 2021 19:43
|'Anadolu Operasyonu'nda gözaltı sayısı 82'ye çıktı
12 Ağustos 2021 18:48
|Silahla vuruldu, cebindeki 1 Euro hayatını kurtardı
12 Ağustos 2021 18:06
|Manisa'da cinayet: Ölen de öldüren de 70 yaşında
12 Ağustos 2021 16:24
|Şanlıurfa'da panelvanın çarptığı çocuk hayatını kaybetti
12 Ağustos 2021 15:50
|Denizli'de kayınvalidesini öldüren şüpheli tutuklandı
12 Ağustos 2021 15:40