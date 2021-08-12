Orman girişindeki otları ateşe veren 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da, Kent Ormanı girişindeki otları yaktıkları iddia edilen 18 yaşından küçük 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
|12 Ağustos 2021 21:27
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Silvan yolu kenarında, Kent Ormanı yolu girişindeki köprünün altında pazartesi akşamı yangın çıktı. Kuru otların tutuştuğunu görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına 4 araçla müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. Polis, ormanlık alana sıçramadan önlenen yangını çıkardığı ileri sürülen 18 yaşından küçük 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve 56 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'ormanı bilerek ve kasten yakma suçundan' tutuklandı.
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