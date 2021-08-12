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Uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Bir süredir geçirdiği rahatsızlık sonrası tedavi gören ve burada hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş İbrahim Aksoy, memleketi Hassa ilçesinde defnedildi.
12 Ağustos 2021 21:32
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Yaklaşık 4 aydır Ankara'da tedavi gören ve dün hayata gözlerini yuman Aksoy'un cenazesi, defnedilmek üzere Hassa'nın Mazmanlı Mahallesi'ne getirildi.

Aksoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, mahalle mezarlığı kompleksinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.

Törene İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ahmet Temel, Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye başkanı Mehmet Karataş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Serdar Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı
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