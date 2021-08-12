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Öğretmenler zorunlu olarak aşılanacak mı?

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaretinde 'öğretmenlerin zorunlu olarak aşılanacağı' söylentilerini paylaştığını, ancak böyle bir durumun söz konusu olamayacağını açıkladı.
12 Ağustos 2021 22:04
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Öğretmenler zorunlu olarak aşılanacak mı?

Türk Eğitim Sen Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i makamında ziyaret etti. Başkan Geyhan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada; " Bugün Milli Eğitim Bakanı sayın Mahmut Özer'i ziyaretimde, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'nın beyanları neticesinde öğretmenlerin zorunlu aşılanacağı söylentilerini paylaştım. Öncelikle böyle bir durumun sözkonusu olmayacağı bilinmelidir." dedi.

Geylan, "Ancak diğer yandan eğitim çalışanları, servis şoförleri, kantin görevlilerinin de sağlık durumunun yakın şekilde takip edilmesi ve okuldaki tedbirlerin en üst düzeyde alınması elzemdir. Sayın Bakandan aldığım intibanın da bu yönde olduğunu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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