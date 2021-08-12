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Bakan Karaismailoğlu: Sinop'ta vefat eden iki vatandaşımıza ulaştık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sinop ilinde maalesef 2 vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.
12 Ağustos 2021 22:08
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Bakan Karaismailoğlu: Sinop'ta vefat eden iki vatandaşımıza ulaştık

Bakan Karaismailoğlu, Ayancık ilçesindeki incelemelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Salı gecesi başlayan aşırı yağışlar sonucunda Sinop, Kastamonu ve Bartın'da aşırı yağışlar nedeniyle bölgenin olumsuz etkilendiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Şu an Sinop ilçesi Ayancık ilçesinde bulunmaktayız. Yağışlardan etkilenen ilçe merkezi ve çevre köylerinde su baskınları meydana geldi. Sinop ilinde maalesef 2 vatandaşımız vefat etti ve kendilerine ulaştık. Kayıplarımız için de arama kurtarma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Ayancık Devlet Hastanesinde yatan hastaların Sinop merkeze tahliyesinin dün yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ayancık Devlet Hastanesini de tekrar faaliyete almak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah yarın itibarıyla da faaliyete alma çabası içerisindeyiz. Geçtiğimiz Salı itibarıyla sırf Ayancık ilçesinde 24 saatte metrekareye 240 kilogram yağış yağdı. 30 saatte de 300 kilograma ulaşan bir yağış oldu Ayancık'ta. Bu çok ender görülen bir yağış miktarı. Bu yağışlar bölgeyi aşırı derecede etkilediği için bunlar da sele maruz kaldı maalesef."
Anadolu Ajansı
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