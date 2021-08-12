Başkandan personeline aşı resti: Aşı olmayan işe gelmesin
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel personeline gönderdiği mesajda, "16/08/2021'e kadar aşısını yaptırmayan işe gelmesin" dedi.
|12 Ağustos 2021 22:48
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Korona virüsün yayılmaması için aşı karşıtlarına karşı tepkiler çığ gibi büyürken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den aşı çıkışı geldi.
Başkan Yücel, belediye personeline gönderdiği mesajda, "16/08/2021'e kadar aşısını yaptırmayan işe gelmesin" dedi.
Alanya Belediyesi'nde görevli işçi ve memurlar arasında aşı yaptırmayanın kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Yücel, mesajında, "16/08/2021 e kadar aşısını yaptırmayan işe gelmesin gelecek olursalar da 3 aylık ücretsiz izine çıkartalım" dedi.
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