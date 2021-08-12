1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkandan personeline aşı resti: Aşı olmayan işe gelmesin

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel personeline gönderdiği mesajda, "16/08/2021'e kadar aşısını yaptırmayan işe gelmesin" dedi.
12 Ağustos 2021 22:48
+Aa- Yazdır
Başkandan personeline aşı resti: Aşı olmayan işe gelmesin

Korona virüsün yayılmaması için aşı karşıtlarına karşı tepkiler çığ gibi büyürken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'den aşı çıkışı geldi.

Başkan Yücel, belediye personeline gönderdiği mesajda, "16/08/2021'e kadar aşısını yaptırmayan işe gelmesin" dedi.

Alanya Belediyesi'nde görevli işçi ve memurlar arasında aşı yaptırmayanın kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Yücel, mesajında, "16/08/2021 e kadar aşısını yaptırmayan işe gelmesin gelecek olursalar da 3 aylık ücretsiz izine çıkartalım" dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
19 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Soylu: Bozkurt'taki sel gördüğüm en büyük felaket
12 Ağustos 2021 23:56		 Adıyaman'a şehit ateşi düştü
12 Ağustos 2021 23:32
Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan- Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
12 Ağustos 2021 22:37		 Bakan Karaismailoğlu: Sinop'ta vefat eden iki vatandaşımıza ulaştık
12 Ağustos 2021 22:08
Bozkurt'a tatil için gelen ikizler binanın çökmesiyle sel sularında kayboldu
12 Ağustos 2021 21:52		 Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
12 Ağustos 2021 20:51
Erdoğan'ın dikkat çektiği sınırımızdaki duvar görüntülendi
12 Ağustos 2021 20:29		 Kastamonu'da selin geliş anı kamerada
12 Ağustos 2021 20:23
Polis eşi tarafından öldürülen kadın ile anne ve babası defnedildi
12 Ağustos 2021 20:14		 Sosyal medyanın yeni yıldızı: Yaylanın Sultanları
12 Ağustos 2021 18:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - MEB, il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalı23:56 - Bakan Soylu: Bozkurt'taki sel gördüğüm en büyük felaket23:48 - Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu23:32 - Adıyaman'a şehit ateşi düştü23:28 - AFAD'dan 3 il için kuvvetli yağış uyarısı23:21 - İzmir'de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire gözaltına alındı
23:06 - MSB: TSK'ya ait helikopterlerle 353 vatandaşımız tahliye edildi23:00 - Silahla vuruldu, cebindeki 1 Euro hayatını kurtardı22:48 - Başkandan personeline aşı resti: Aşı olmayan işe gelmesin22:37 - Heyelan nedeniyle kapanan Erzincan- Sivas kara yolu ulaşıma açıldı22:29 - TİHEK'den Altındağ'daki olaylara ilişkin değerlendirme22:08 - Bakan Karaismailoğlu: Sinop'ta vefat eden iki vatandaşımıza ulaştık
22:04 - Öğretmenler zorunlu olarak aşılanacak mı?21:52 - Bozkurt'a tatil için gelen ikizler binanın çökmesiyle sel sularında kayboldu21:46 - 1 yaşındaki çocuğu evinin önünde araçla ezerek öldürdü21:37 - Şanlıurfa'da 3 cinayetin zanlısı tutuklandı21:32 - Uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
21:27 - Orman girişindeki otları ateşe veren 4 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB, il/ilçe emri uygulaması yapıp yapmayacağını açıklamalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yağış uyarısı 3
devrik cümle 4
hudut namustur 3
kameraman 1
senin yolun yol değil 1
nike 1
fındık 1
üniversiteye giriş baraj puanının düşürülmesi 4
maraş dondurması 1
çalışmaktan dolayı sözlüğü boşlamak 4
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
Sivas Sızırbelsan Turizm Geçici 10 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Sakarya Akbelde İnşaat 1 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi 24 İşçi Alacak
Konya Ahırlı SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 353 İşçi Alacak
Burdur Bucak SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Amasya Gümüşhacıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam