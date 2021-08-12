Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
|12 Ağustos 2021 23:48
|+Aa- Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek operasyon bölgesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısı sonucu bir askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgesine PKK'lı teröristlerce havan saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda bir askerin ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu ifade edildi.
Paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır dileriz. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlere derhal karşılık verilmiş, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlarımız sürmektedir." bilgisi verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AFAD'dan 3 il için kuvvetli yağış uyarısı
12 Ağustos 2021 23:28
|MSB: TSK'ya ait helikopterlerle 353 vatandaşımız tahliye edildi
12 Ağustos 2021 23:06
|Uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
12 Ağustos 2021 21:32
|Vaka sayıları yeniden 22 bine geriledi
12 Ağustos 2021 20:34
|Bilim Kurulu üyesi Akın: Yeni bir varyantla karşılaşabiliriz
12 Ağustos 2021 19:11
|Haftalık vaka sayısı 77 ilde arttı, 4 ilde azaldı
12 Ağustos 2021 18:35
|Uzmanından 'Klima hastalığı ile koronavirüsü karıştırmayın' uyarısı
12 Ağustos 2021 17:41
|Salgında düşük riskli il sayısı 21'e çıktı
12 Ağustos 2021 16:39
|Vaka haritası güncellendi... Vaka sayısı en çok artan iller
12 Ağustos 2021 16:02
|Araştırmaya göre, Kovid-19 gelecek yıllarda çocuk hastalığı haline gelebilir
12 Ağustos 2021 15:59