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Bakan Soylu: Bozkurt'taki sel gördüğüm en büyük felaket

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz."
12 Ağustos 2021 23:56
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Bakan Soylu: Bozkurt'taki sel gördüğüm en büyük felaket

İçişleri Bakanı Soylu: "(Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel) Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz."

"(Bozkurt ilçesindeki sel felaketi) Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar."
Anadolu Ajansı
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