13 Ağustos 2021 tarihli atama kararı Resmi gazetede yayımlandı
13 Ağustos 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanan karara göre Dışişleri Bakanlığı, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Ahmet Mustafa GEDEN Atandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü ve Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü, Muhammet Şakir ERARI ve Metin EVSEN görevden alındı.
|13 Ağustos 2021 00:52
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ATAMA KARARLARI
Dışişleri Bakanlığı
Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet Mustafa GEDEN atanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü
- Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir ERARI,
- Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürü Metin EVSEN,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
12 Ağustos 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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