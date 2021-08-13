Ege Denizi Muğla açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'da yer alan bilgilere göre Ege Denizi Muğla açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 00.58 olarak açıklanırken derinliği 9.09 kilometre olarak kaydedildi.
|13 Ağustos 2021 01:14
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