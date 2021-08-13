Fahrettin Altun: Sınır güvenliğimiz hayati bir meseledir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, doğu ve güney sınırında, bu yıl, bugüne kadar 267 bin 638 yabancının Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişinin engellendiğini belirtti.
|13 Ağustos 2021 05:46
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Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınır güvenliğimiz Türkiye'miz için hayati bir meseledir. Doğu ve Güney sınırımızda bu yıl itibarıyla bugüne kadar 267 bin 638 yabancının ülkemize yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Hudut güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik güçlerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun, paylaşımında Anadolu Ajansının "Van-İran sınırı gece gündüz kontrol altında tutuluyor" başlıklı haberine ve haber fotoğraflarına da yer verdi.
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