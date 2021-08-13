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FETÖ'de para ve güç savaşı: Birbirlerini ihbar ediyorlar

FETÖ'deki klikler arası çatışma karşılıklı ihbarlara kadar ulaştı. Gülen'in tahtına oturmak isteyen Mustafa Özcan'ın yurt dışına kaçamayan kızı Zehra Bozkurt, damadı Muhammet Bozkurt ve torunu Enis Özcan "isimsiz ihbarlar" ile yakalandı. Mustafa Özcan'ın sık sık kapıştığı Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen de aynı şekilde güvenlik güçlerine gelen isimsiz bir ihbarla İzmir'de gözaltına alındı.
13 Ağustos 2021 06:15
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FETÖ'de para ve güç savaşı: Birbirlerini ihbar ediyorlar

FETÖ elebaşı ölürse yerine geçmek isteyen grup yöneticileri rakiplerini örgütün hedef tahtasına koymanın mücadelesini veriyor.

Gelenekçiler, Mustafa Özcan grubu (MÖZ), Barbaros Koca Kurtçu Grubu, Dengeciler ve Yenilikçiler olarak 5 ayrı gruba bölünen FETÖ'de çıkar ve menfaat savaşı kızıştı. Hain darbe girişimi ardından örgüt içinde Gelenekçi, MÖZ'cü ve Barborosçu diye adlandırılan grupların tezatı olarak Yenilikçi kanat doğmuştu. Fetullah Gülen sonrası için örgütün merkezini ele geçirmek isteyen Yenilikçi kanattan örgütün kurucularının da aralarında bulunduğu diğer gruplardaki isimleri tasfiye etmek için ağır eleştiriler gelmeye başladı. Birbirini tasfiye etmek isteyen gruplar isimsiz ihbarlar üzerinden rakiplerini pasifize etmeye çalışıyor.


KARŞILIKLI İHBAR

Gelenekçilerle çatışan Mustafa Özcan'ın yurt dışına kaçamayan kızı Zehra Bozkurt, torunu Enis Özcan ve damadı olan Muhammed Bozkurt değişik tarihlerde gözaltına alındı. Güvenlik güçleri tüm operasyonları isimsiz ihbarlar sonrasında yaptı. Mustafa Özcan'ın sık sık kapıştığı Gülen ailesinin bir ferdi olan, örgüt elebaşının yeğeni Zeynep Gülen de İzmir'de isimsiz bir ihbarla gözaltına alındı. FETÖ elebaşının en yakınındaki isimlerden Yusuf Bekmezci'nin İzmir'de yakalanması da, birbirlerini ihbar etmenin son örneği oldu.

ÇEKİRDEK KADROYA DÜŞMANLAR

Örgütün birçok faaliyetini eleştiren, mahrem yapılanmaya karşı çıkan ve yeni bir strateji gerektiğini savunan Yenilikçi terör elemanları, örgütün içinde bulunduğu sorunların sebebi olarak ise örgüt liderinin yanında bulunan yöneticileri gösterdi. Üst yönetimle hala bağlarını devam ettirse de Önder Aytaç, Özgür Koca, Bülent Keneş, Emrullah Uslu, Gökhan Bacık, Halit Esendir, Ahmet Kurucan, Ahmet Tuba Kuru, Ali Aslan, Ali Selçuk Gültaşlı, Mustafa Başarı, Sevgi Akarçeşme, Musa Hub, Ahmet Dönmez, İhsan Yılmaz ve Özgür Keleş gibi isimler bu grubun öne çıkan isimleriydi.

HEDEF GÜLEN'İN YAKININDAKİLER

Bu gruptakiler son günlerde Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanında bulunan 'karanlık kurul' üyeleri ile 'abi' diye nitelenen isimlere sert eleştiriler yöneltmeye başladı. O isimlerden birisi olan FETÖ'nün İngiltere'deki lobi kuruluşu 'Diyalog Toplumu'nun direktörü Özcan Keleş, sosyal medya hesabından Pensilvanya'da bulunan örgüt yönetimine çağrı yaptı. "Fetullah Gülen'i sevdiğini iddia eden kişilerin, haklarında bunca iddia var iken kampta ikamet etmeye devam etmelerini anlamak inanın mümkün değil." diyen Keleş, "Tedbiren dahi olsa, bu kişilerin kampta bulunmamaları gerektiğini düşünüyorum. Kamp'ı ve kamp yörüngeli karar alma mekanizmaları proaktif bir şekilde, bir an önce şeffaflaştırmak gerekiyor. Bunu, bir lüks veya lütuf olarak değil, Hizmet'in geleceğini teminat altına almak için bir an önce yapmalı" ifadeleri ile örgüt içindeki kavgayı açığa çıkardı


Gülen'in yakınındaki isimleri hedef alan Keleş, eleştirilerini bir adım daha ileri taşıyarak kamplarla ilgili hesap sorulabilmesi için teftiş, şikayet mekanizmaları kurması gerektiğini söyledi. Keleş, kurulacak yeni yapılanmanın ise en azından şeffaf olması gerektiğini savundu.

İTİRAFÇILAR ÜZERİNDEN SALVO

Terörist Gülen'in sözde istişare heyetinde yer alan Halit Esendir de 'abilere' eleştirilerde bulundu. İtirafçı olan bir ismi eleştiren Esendir, "Hala mahkemelerde itirafçılığa devam ediyor, bunun gibi bir suru karaktersiz çıkmıştır. Süreçten dersler çıkardık. Adamcılık yapanlar utansın" ifadelerini kullandı.

YOLLAR AYRILDI

Önder Aytaç ise sosyal medya hesabından FETÖ'nün ağır 'abilerini' topa tutmaya devam etti. Recep Uzunallı, Mustafa Yeşil ve Mustafa Özcan'ı eleştiren Aytaç, 'Almanyadakiler' diyerek isim vermeden Abdullah Aymaz ve Mehmet Ali Şengül'ü hedef aldı. Bu isimlerin eski örgüt üyesi Halil Şimşek'i tasfiye etmeye çalıştığını söyleyen Aytaç, "Almanya'dakiler Halil Şimşek hocaya neler yaşattılar sa 'Daha fazla devam ederseniz kendi cemaatimi kurarım. Bana yeni cemaat mi kurdurtmak istiyorsunuz, Niyetiniz hizmeti böldürtmek mi?' demişti bu mirasyedilerin yüzlerine" dedi.

Abiler kofik çıktı

Örgüt içerisinde ortaya çıkan büyük kavgayı dışa vuran isimlerden biri de firari FETÖ'cü Emre Uslu oldu. FETÖ'de "abiler" kavgası olduğunu ifade eden Emre Uslu, kendisine gelen mesajlar üzerinden kavganın ayrıntılarını aktardı. FETÖ'yü abilerin sattığını söyleyen Ulsu "Başka hiçbir gruptan Gülen cemaatinin hiyerarşik yapısında yer alan 'abileri' kadar çok kofik çıkmadı" dedi. Uslu örgüt içindeki savaşla ilgili şunları yazdı:
"Demek ki vaaz izleyip sahte gözyaşı dökmekle olmuyormuş bu işler. Dahası halen bu abilik sistemiyle yok olmaya çalışıyorlar. Hiç bir yere gidemezsiniz. 'Abilerin bir bildiği vardı' ya işte bilmeleri gereken şey buydu. Şimdi 'Nereden bilebilirler' diye ellerini yıkayıp çıkamazlar. Beraber çalıştıkları kişilerdi. Çoğu itirafçının nasıl karaktersiz olduğu bileniyorsa niye insanlara 'dava adamı' hikayesi anlatıyorlar? Edirne Tekirdağ ve Kırklareli'nde Murat Kola isimli, sorumlu hapiste 'karısını özlediği için' 500 kişinin ismini verip ailelerini perişan etmiş. Ey karar vericiler 'Abilerin bir bildiği vardır' diye size sonsuz itimat eden tabana söyleyecek bir sözünüz yok mu?"

Şahin Şen
Yeni Şafak
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