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Organize ırkçılık, cinayet, yağma vandallığa yol açtı

Yenişafak Gazetesinin haberine göre: Suriyeliler başta olmak üzere sığınmacı ve mültecilere yönelik bir grup siyasinin organize açıklamaları Ankara'da linç kampanyasına dönüştü. Altındağ'da iki genç grup arasında çıkan kavga, sistemli manipülasyonun da etkisiyle hızla büyüdü. Suriyelilere ait ev ve iş yerleri taşlandı. 6 yaşındaki Suriyeli İbrahim, evlerine atılan taş sonucu başından yaralandı. Tüm bu olayların ateşini ise "mülteci düşmanlığını" körükleyen açıklamalarıyla bazı siyasiler yaktı.
13 Ağustos 2021 06:40
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Organize ırkçılık, cinayet, yağma vandallığa yol açtı

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Ankara Altındağ'da yabancı uyruklu kişilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla zarar verenlerin o bölgede yıllardır göçmenlere kapılarını açıp yardımda bulunan Cavit Etleç ve eşinin evine de girerek iki televizyon ile değerli mücevherlerini çaldığı ortaya çıktı.
Gece boyunca süren olaylar neticesinde saat üç sıralarında Cavit ve Hafize Etleç'in evini hedef alan saldırganlar, değerli eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Cavit Etleç'in evinde bulunan iki adet televizyon, kamera ve değerli mücevherleri çalan hırsızların kim olduğu ise henüz bulunamadı. Etleç, yağmalanan evini gösterdikten sonra, "Benden ve hanımdan değerli değil çalınanlar' ifadesini kullandı. Etleç, hedef gösterildiği için artık mahallede yaşayamayacağını kaydetti.

TEHLİKELİ GERGİNLİK

İki genç grup arasında çıkan kavga, 3-4 aydır sürdürülen sistemli manipülasyonun da etkisiyle hızla büyüdü. Olayın duyulması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar durumu protesto etti. Önceki gün ise olayların şiddeti arttı. Çok sayıda kişi Suriyelilere ait evleri taşladı, iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Sosyal medya yalanları ile kızıştırılan saldırılardan küçük çocuklar da etkilendi. İbrahim (6) adlı Suriyeli bir çocuk evlerine atılan taş sonucu başından yaralandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, olaylara müdahale etti.

ATEŞİ YAKTILAR

Olayların bu aşamaya gelmesinde siyasilerin "mülteci düşmanlığının" etkisi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçoğlu, eski İYİ Parti'li Ümit Özdağ, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başı çektiği bazı siyasiler söylemleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla bugünlerin ateşini yaktı. En ufak bir olayda bile kıvılcıma neden olan 3-4 ayda ivmesi artırılan o sorumsuzca paylaşımlar şöyle:

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son zamanlarda siyasetini mülteciler üzerine kurdu. Her platformda, sığınmacıların Türkiye'de soruna yol açtığını savunan Kılıçdaroğlu, "Göçmenleri davul ve zurna ile yollayacağız" dedi.
Yeni Şafak
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